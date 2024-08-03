На Украине назвали условие для отключения электричества по всей стране

Экстремальная жара на Украине может привести к тому, что на всей территории отключат электричество. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Кудрицкий призвал потребителей «не расслабляться». Он признал, что повреждения украинской энергетической системы «внушительны». Из-за этого постоянно происходят отключения электричества, а экстремальная погода может усугубить ситуацию.

«Жара выше 30 градусов еще может вернуться, и тогда ситуация в энергосистеме может измениться», — сказал Кудрицкий.



Ранее сообщалось, что Кудрицкий стал фигурантом уголовного дела о коррупции: его обвиняют в легализации средств, полученных преступным путем.