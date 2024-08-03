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На Украине назвали условие для отключения электричества по всей стране

Экстремальная жара на Украине может привести к тому, что на всей территории отключат электричество. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

На Украине назвали условие для отключения электричества по всей стране
© РИА Новости

Кудрицкий призвал потребителей «не расслабляться». Он признал, что повреждения украинской энергетической системы «внушительны». Из-за этого постоянно происходят отключения электричества, а экстремальная погода может усугубить ситуацию.

«Жара выше 30 градусов еще может вернуться, и тогда ситуация в энергосистеме может измениться», — сказал Кудрицкий.

Ранее сообщалось, что Кудрицкий стал фигурантом уголовного дела о коррупции: его обвиняют в легализации средств, полученных преступным путем.