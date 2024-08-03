В Иране раскрыли детали убийства командира ХАМАС

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов», информирует КСИР Ирана, передает ТАСС. По данным ведомства, убийство организовал Израиль.

Операция была осуществлена путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг, сопровождавшегося сильным взрывом, — говорится в сообщении.



Ликвидацию командира военного крыла ХАМАС поддерживали США, уточнили в КСИР. Иран также пообещал ответить на смерть Хании. В КСИР также назвали убийство террористической операцией.

Ранее востоковед Борис Долгов заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о ликвидации Исмаила Хании, главы политбюро палестинского ХАМАС, как реакцию на недавние обстрелы Голанских высот. Эксперт отметил, таким образом Нетаньяху продемонстрировал свою силу и решимость в борьбе с угрозами безопасности страны.

В КСИР назвали виновного в смерти Хании

Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери ранее пригрозил ответить Израилю за убийство Хании. По его словам, этот вопрос уже рассматривается. Багери подчеркнул, что в Израиле «неизбежно пожалеют об этом».

Москва осудила убийство в Тегеране Исмаила Хании. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уточнил, что произошедшее является попыткой втянуть Иран в региональную конфронтацию. Дипломат добавил: те, кто стоит за политическим убийством, должны были осознавать опасность последствий ликвидации командира для всего региона.