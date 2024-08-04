В КНДР сделали заявление об обращении к России

Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента РФ Владимира Путина, который накануне выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений на северо-западе страны. Он отметил, что Пхеньян обратится за помощью к "самым искренним друзьям" в Москве, если в ходе ликвидации последствий удара стихии потребуется поддержка.

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