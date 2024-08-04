В КНДР сделали заявление об обращении к России

Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента РФ Владимира Путина, который накануне выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений на северо-западе страны. Он отметил, что Пхеньян обратится за помощью к "самым искренним друзьям" в Москве, если в ходе ликвидации последствий удара стихии потребуется поддержка.
"Ким Чен Ын от имени правительства КНДР, Трудовой партии Кореи, корейского народа и от себя лично выразил искреннюю признательность президенту Владимиру Путину и правительству РФ", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Как подчеркивается, Ким Чен Ын "в самое тяжелое время ощутил особое чувство в отношении настоящего друга".