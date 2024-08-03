Заявления Зеленского о готовности к мирным переговорам не означают реального намерения прекратить конфликт. Переговорной риторикой Киев хочет добиться других целей. Так считают в политических кругах Украины, пишет издание «Страна».

«В политических кругах бытует версия, что все нынешние заявления Украины и Запада о готовности к переговорам не отражают их намерения действительно остановить войну в ближайшее время (что возможно только по линии фронта), а имеют другие причины», — пишет издание.



Зеленский: Скорейшее завершение конфликта является главной потребностью Украины

Газета выдвигает четыре причины.

Киев может вести дипломатическую игру, чтобы ослабить международные позиции России и ее отношения с Китаем и Глобальным югом. Так, режим Зеленского может заявить о готовности к переговорам с Москвой, организовать новый саммит с участием Пекина. Если Россия на саммит не приедет, в Киеве обвинят Россию в том, что она против мира.

Также «переговорная риторика» Зеленского может являться реакцией на изменения в украинском обществе. Соцопросы говорят, что в республике увеличивается число сторонников переговоров с РФ.

Еще один возможный мотив связан с предвыборной кампанией в США и заинтересованности американских политиков в роли миротворца.

Четвертая причина — стремление Киева и Запада удержать Россию от эскалации боевых действий. Например, не допустить новых массированных ударов по украинской энергетике.

Издание отмечает, что «все это не означает, что вероятность реальных договоренностей равна нулю» и определенные предпосылки есть.

Однако пока многое указывает на то, что реальная стратегия властей Украины и Запада — не компромиссы с Москвой для прекращения боевых действий, а наоборот, продолжение конфликта на истощение.

В Киеве надеются на «социальные, экономические, политические и межнациональные проблемы в России», которые приведут к дестабилизации и развалу армии. Именно такой план изложил Зеленский на встрече с венгерским премьером Орбаном. https://news.rambler.ru/world/53157628-vengerskiy-zhurnalist-rassekretil-prosbu-zelenskogo-k-orbanu/

При этом украинское издание отмечает, что «расчеты на смуту в России могут не оправдаться (как они не оправдывались до сих пор)». В итоге Киеву придется договариваться на худших условиях, потеряв еще десятки тысяч людей и новые территории.