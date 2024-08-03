В КСИР назвали виновного в смерти Хании

Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании организовал Израиль при поддержке США, рассказали в пресс-службе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом пишет ТАСС.

Политик был убит в среду, 31 июля, в тегеранской резиденции. Вместе с ним погиб его охранник. Вместе с тем, здание не получило значительных повреждений.

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По данным ведомства, Хания был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг».

Характер поражения соответствует возможностям израильского ПТРК Spike NLOS, способного поражать цели вне прямой видимости, отметили в пресс-службе.

В КСИР подчеркнули, что месть за смерть политика будет осуществлена «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом».