Европейским странам следует немедленно прекратить поддержку Украины, написал в соцсетях лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет «Радио Sputnik».

Французский политик отметил, что накануне кредитный рейтинг Украины был снова понижен. Он добавил, что это обернется проблемами для Франции и других западных стран.

«Нас попросят заплатить еще больше! Нам скажут, что это для спасения Украины и, конечно, для мира», — предположил Филиппо.



Вместе с тем, подчеркнул политик, все призывы будут преследовать лишь корыстные цели. В частности, власти Украины будут стремиться сохранить контакты с корпорацией BlackRock.

Ранее Филиппо заявил, что украинцы охотно поддержат мирную инициативу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.