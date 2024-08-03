В Сербии на оборонном предприятии прогремел взрыв

В сербском Валево произошел взрыв в одном из цехов оборонного предприятия «Крушик». Пострадали семь человек, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, промышленная площадка является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, находится в государственной собственности.

На крупнейшем химическом заводе ФРГ прогремел взрыв

В полиции отметили, что в пострадавшем цеху находилась смена в составе 20 человек. За медицинской помощью обратились семь работников.

Напомним, что в 2024 году взрывы, пожары, ЧП произошли на оборонных предприятиях в Германии (два эпизода), Болгарии (два инцидента в Софийской области), Польше и ряде других стран Европы.

В частности, в Польше произошел взрыв в центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад.