В Сербии на оборонном предприятии прогремел взрыв
В сербском Валево произошел взрыв в одном из цехов оборонного предприятия «Крушик». Пострадали семь человек, пишет РИА «Новости».
По данным агентства, промышленная площадка является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, находится в государственной собственности.
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В полиции отметили, что в пострадавшем цеху находилась смена в составе 20 человек. За медицинской помощью обратились семь работников.
Напомним, что в 2024 году взрывы, пожары, ЧП произошли на оборонных предприятиях в Германии (два эпизода), Болгарии (два инцидента в Софийской области), Польше и ряде других стран Европы.
В частности, в Польше произошел взрыв в центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад.