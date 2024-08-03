Бывшего генпрокурора Молдавии отстранили от поста за отказ подчиняться президенту

Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло сообщил, что был отстранен от поста, поскольку во имя закона отказался подчиняться президенту Майе Санду. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

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«Я выиграл конкурс на должность генерального прокурора, организованный Майей Санду, — написал он. — Я принял в нем участие, потому что действительно верил в перемены».



По словам кандидата в президенты от оппозиционной Партии социалистов, на первой же встрече глава государства спросила его о готовности сотрудничать с ней.

«Я ответил, что буду работать во имя закона и интересов Республики Молдова, — добавил он. — А спустя два года человек из ее окружения четко дал мне понять, что из-за этого моего ответа и произошло то, что произошло».



Ранее Александр Стояногло заявил, что референдум по евроинтеграции Молдавии, который должен пройти вместе с президентскими выборами этой осенью, является политическим мошенничеством.