Выходит триллер «Меган: к вашим услугам»

29 августа компания в российский прокат выходит фантастический триллер «Меган: к вашим услугам» с Меган Фокс в главной роли.

Будущее, в котором роботы способны заменить людей, уже наступило. Пока жена Ника находится в больнице в тяжелом состоянии, хранительницей очага становится высокотехнологичный робот Меган. Но, похоже, ее холодный и расчетливый искусственный интеллект не желает быть просто заменой. Меган пойдет на все, чтобы навсегда остаться частью этой семьи. Даже против их собственной воли.

Вместе с Меган Фокс («Трансформеры», «Неудержимые 4») главные роли в фильме исполнили Мадлен Зима («Твин Пикс», «Дневники вампира», «Блудливая Калифорния») и Микеле Морроне («365 дней», «Медичи: Повелители Флоренции»).

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