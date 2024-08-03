В Британии заявили о подрыве нацбезопасности программистами из Минска и Томска

Британские инженеры-атомщики используют программное обеспечение, которое было разработано в России и Белоруссии и подрывает нацбезопасность Соединенного королевства. Так утверждает газета The Telegraph.

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Отмечается, что несколько лет назад компания Rolls-Royce Submarines (проектировщик подлодок) решила обновить внутреннюю корпоративную сеть и и передала эту работу на субподряд консалтинговой фирме WM Reply. Последняя наняла разработчиков из Минска и Томска, чтобы сэкономить.

Данные корпоративной сети якобы включали сведения о сотрудниках Rolls-Royce Submarines и британских моряках.

Газета утверждает, что «есть опасения, что код, созданный российскими и белорусскими разработчиками, может быть использован для раскрытия местонахождения британских подводных лодок».

По данным The Telegraph, руководство WM Reply рассказало Rolls-Royce Submarines об участии белорусских и российских программистов в проекте весной 2021 года. Минобороны Британии было поставлено в известность о произошедшем летом 2022 года.

Выбранные газетой эксперты предупредили, что национальная безопасность Британии «может оказаться под угрозой», если сведения о британском подводном флоте, «попадут не в те руки».

Бен Уоллес, бывший министр обороны, сказал, что нарушение «потенциально сделало нас уязвимыми для подрыва нашей национальной безопасности».

По его словам, «снова и снова такие страны, как Китай и Россия, нацеливаются на цепочки поставок наших оборонных подрядчиков».

При этом представитель Rolls-Royce заявил, что «мы можем категорически заявить, что не существовало какого-либо риска доступа к засекреченным данным». Компания проводит полную проверку информационной безопасности любого кода, прежде чем внедрить его в сеть.

По словам представителя, компания провела тщательное внутреннее расследование, которое завершилось в 2021 году. Был сделан вывод, что сотрудники WM Reply и их субподрядчики не имели доступа к информации на защищенных серверах.

Представитель WM Reply также опроверг утверждение о том, что действия фирмы могли поставить под угрозу национальную безопасность.

«WM Reply регулярно проверяет свои процессы поставки, уважает потребности и процессы своих клиентов и поддерживает прозрачные и давние отношения с этими клиентами», — сказали в компании.



Представитель министерства обороны отметил, что вопрос был полностью расследован компанией Rolls-Royce и они пришли к выводу, что «целостность системы ни в коем случае не была нарушена».