В Германии высказались о защите Израиля

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что для участия Бундесвера (ВС ФРГ) в защите Израиля от возможного нападения со стороны Ирана требуется разрешение Бундестага (парламента ФРГ). В настоящее время, как он подчеркнул, это не стоит на повестке дня.

Писториус отметил, что от поддержки еврейского государства путем предоставления военной техники в любой форме придется отказаться, "если до этого дойдет".

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По его словам, он не участвует в текущих дискуссиях, происходящих в Берлине. Любое участие военных ФРГ также потребует разрешения Бундестага, сказал глава Минобороны, добавив, что такое потенциальное участие для него "совершенно невообразимо".