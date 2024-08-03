Бербок тремя словами отреагировала на обмен заключенными

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сухо прокомментировала обмен заключенными между Россией и Западом, пишет Tagesschau.

В четверг, 1 августа, в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен 26 заключенными из семи стран. По его итогам в Москву вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.

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«Бербок назвала обмен заключенными между Россией, Белоруссией и несколькими западными странами «крайне деликатной дилеммой», — отметил автор статьи.



Кроме того, глава ведомства подтвердила слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, что решение о выдаче Вадима Соколова (Красикова) не было легким ни для кого в правительстве.

Напомним, что канцлер, в ходе выступления в аэропорту, сообщил, что решение об освобождении осужденного в ФРГ россиянина Вадима Красикова было нелегким для Берлина.

Ранее сообщалось, что решение Шольца об освобождении Вадима Красикова разделило немецких политиков. Часть из них заявила, что взаимодействие с Россией на текущем этапе «невозможно» и осудила решение Шольца.

Вместе с тем, пояснили эксперты, многие общественные деятели ФРГ увидели в инициативе хорошие для страны перспективы.