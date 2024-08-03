В ООН раскритиковали ЕС за антироссийские санкции

В Европе серьезно нарушают права человека, конфискуя частную собственность россиян исключительно на основании гражданства. Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань. Ее цитирует РИА Новости.

«Конфискация собственности, применяемая в отношении всех лиц, имеющих гражданство определенного государства, и на основании акта, который даже не относится к нормативно-правовым актам в праве ЕС, является явным и грубым нарушением основополагающих прав человека», — сказала Довгань.



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Она отметила, что только суд может вынести решение о конфискации. В ЕС утверждают, что принимаемые меры носят «административный характер», но это необоснованно.

По словам эксперта ООН, нарушается не только право собственности, но и принцип презумпции невиновности, право на справедливое судебное разбирательство, право на доступ к правосудию, право на свободу от дискриминации, право на равную защиту со стороны закона.

Довгань добавила, что односторонние санкции используются отдельными странами для реализации внешней политики. Такой подход игнорирует стандарты защиты прав человека.

Европейская комиссия в прошлом году опубликовала пояснение, в котором сообщила, что антироссийские санкции распространяются на личный автотранспорт с регистрационными номерами РФ. Также россиянам запретили ввозить в страны ЕС косметику, чемоданы, сумки, рюкзаки, кошельки, ряда предметов одежды, ноутбуки, телефоны и другие вещи.