Мадуро обвинил Маска в попытке госпереворота в Венесуэле

Правые фашисты, такие как американский предприниматель Илон Маск, стоят во главе неудачной попытки государственного переворота в Венесуэле, заявил президент республики Николас Мадуро в ходе пресс-конференции. Он также провел параллель с событиями 2019 года, когда некоторые страны, в том числе США, признали самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо. По словам Мадуро, Вашингтон хочет поставить в Венесуэле «вторую часть этого фильма», передает ТАСС.

Это государственный переворот, управляемый США и <...> правыми фашистами, такими как [предприниматель] Илон Маск и [президент Аргентины Хавьер] Милей, и все эти клеветники мирового дикого капитализма <...>. Они использовали избирательную кампанию, чтобы попытаться создать новую силу. С одной стороны, преступную, а с другой — это венесуэльцы, оппозиционеры, — заявил президент.



Ранее Маск, который принял вызов Мадуро на бой, заявил, что отвезет венесуэльского лидера в Гуантанамо на Кубе. Тот пригласил бизнесмена сразиться на территории Боливарианской Республики.

Мадуро одержал верх в президентской гонке, которая прошла 28 июля. Действующий глава Венесуэлы набрал 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Несогласные с результатами жители вышли на массовые протесты, а Маск обвинил власти Боливарианской Республики в подтасовках.