Глава офиса недопрезидента Зеленского Андрей Ермак, заявлявший ранее, что россияне «должны молить о прощении» у украинцев, выразил вдруг желание закончить конфликт с Россией «как можно скорее». А как, по его мнению, это можно сделать, рассказал в интервью американскому агентству Bloomberg.

Проложить путь к прекращению боевых действий, считает Ермак, должна вторая конференция по Украине. Первая, как известно, прошла в Швейцарии 15-16 июня, но ее главная цель – объединить ведущие страны мира в поддержке так называемой «формулы мира» Зеленского – не была достигнута. И теперь от новой, где украинские власти рассчитывают увидеть представителей России, он ожидает «формирования основных предпосылок» для урегулирования конфликта.

По его словам, встреча может состояться до конца года в одной из стран Глобального Юга, возможно, на Ближнем Востоке. При это он отметил решающее значение участия Китая в этом мероприятии, поскольку Пекин является «крупным игроком, который действительно способен влиять на Россию».

Кстати, о «справедливом мире» Ермак уже рассуждал в начале июля в интервью Reuters. И заявил тогда, что Киев не готов идти на компромисс с Россией, жертвуя такими ценностями, как «независимость, свобода, демократия, территориальная целостность, суверенитет».

Собственно, ничего из того, что он перечислил, в незалежной давно нет. Но для украинцев, живущих много лет в вымышленной реальности, аргументы, наверное, весомые.

Странно другое: с чего вдруг вся эта киевская шайка вообще начала педалировать мирную повестку. Хотя недавно совсем категорически выступали против, даже закон соответствующий приняли.

Впрочем, обольщаться не надо. Киевские стервятники голубями мира не стали.

Инсайдерские ТГ-каналы Украины пишут, что на данный момент Офис просроченного гетмана не собирается садиться за стол переговоров с Россией. А разговоры о мире - всего лишь план «Б», попытка отвлечь внимание от подготовки масштабного осеннего контрнаступления.

«Будут закидывать фронт десятками тысяч солдат ради спасения кейса войны, без которого Зеленскому и Ермаку не удержать монопольную власть», - резюмирует «Легитимный».



А Запад, тем временем, озаботился всесилием главы ОПУ – слишком много власти сосредоточил «темный кардинал» Зеленского в своих руках.

«Некоторые международные союзники Украины все больше обеспокоены тем, насколько сильно принятие решений сосредоточено в руках 52-летнего Ермака, бывшего кинопродюсера, который стал единственным посредником между президентом и страной, имеющим право голоса во всех вопросах - от внешней политики до военного планирования», - говорится в статье Bloomberg, ранее опубликовавшем интервью Ермака.



Отмечается, что он был ключевой фигурой при принятии каждого важного решения: замены генералов, обеспечении цепочек поставок оружия, надзоре за обменом пленными, переговорах о гарантиях безопасности и других важных вопросов.

Кстати, о том, что Ермак практически захватил власть на Украине и управляет ею, заявлял раньше и бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Однако сам «министр-администратор» утверждает, что лишь «координирует» процессы. А Зеленский прислушивается к его советам только потому, что он умеет «добиваться результатов», но «всегда принимает решения сам».

Но отчего же, действительно, союзники Киева так всполошились? Чем так страшен Ермак?

Прокомментировать ситуацию «СП» попросила известного оппозиционного украинского политика, бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова:

- Ермак давно вызывал раздражение у западных стран. Я даже помню времена - в самом начале президентства Зеленского - когда его называли чуть ли не российским агентом. А то, что сейчас Ермак усилился, это не признак силы Ермака, это признак слабости Зеленского. Ни при одном президенте Украины глава администрации не позволял себе того, что позволяет себе этот человек. Он принимает решения за главу государства, хотя всего лишь руководитель обыкновенной «патронатной» службы – то есть, должен обслуживать Офис президента. На самом же деле Ермак принимает не только политические, но и экономические решения. Естественно, это будет беспокоить западных партнеров. Потому что они не понимают, с кем надо иметь дело на Украине – с Зеленским или с Ермаком. Складывается впечатление, что Зеленский отрабатывает какую-то публичную политику – условно говоря, выступает с «видосиками» по вечерам. А принципиальные политические и экономические для Украины вопросы решает глава его Офиса. С другой стороны, это же Запад как бы позволял ему перераспределять таким образом полномочия между собой и главой Офиса. Очень показательна в этом плане групповая фотография со швейцарского саммита, на которой Ермак стоит на первом плане, а Камала Харрис - за ним, на втором. За весь период независимости Украины такого не было, чтобы глава президентской администрации был наделен столь безграничной властью. Если он переходил хоть какую-то грань, немедленно был уволен. Так было и при Кучме, и при Ющенко, но Зеленский Ермаку позволяет.



«СП»: Почему, как думаете?



- Я не знаю, в чем там, так сказать, взаимная зависимость, но это Зеленский позволяет Ермаку быть таким, какой он есть. Он может его уволить одним росчерком пера, но не делает этого. Потому что никогда не вникал в суть процессов, которые происходят внутри Украины, и абсолютно не понимает процессов, которые происходят на международной арене. Единственное, он читает речи, которые ему пишут и озвучивает определенные тезисы.



«СП»: Тогда он должен видеть в Ермаке соперника, поскольку тот и внешне представительней, и явно умнее…



- Не знаю, как сравнивать умственные способности Ермака и Зеленского. Потому что Зеленский за пять лет так и не стал политиком. Повторюсь, он не вникает во все эти процессы, и даже Конституцию Украины – я убежден – за все это время вряд ли прочитал. А некоторые идеи, которые он выдвигает, до такой степени бывают абсурдными, что простой украинский обыватель понимает, что этот человек озвучивает абсолютный бред. Так что, сравнивать умственные свободности обоих я не берусь. Но я реально вижу, что все ключевые политические решения на Украине принимаются Ермаком, а не Зеленским.



«СП»: А какой сегодня расклад сил на Украине, между кем и в каких формах ведется политическая борьба?

