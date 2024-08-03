Украинец раскрыл схему побега соотечественников из страны

Сбежавший из Украины Артем Шевченко рассказал, что дальнобойщики бегут из страны, отправляясь в международные рейсы. По его словам, которые передает ТАСС, водители бросают фуры, как только пересекают границу.

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У меня даже такие личные примеры, когда дальнобойщики, останавливаясь на границе, бросали машины. Ну, это классический вариант. Пересекали границу, бросали, звонили начальству, что мы больше не приедем, заберите машину, — отметил Шевченко.



Он добавил, что массовые побеги происходят из-за страха возвращения на родину, потому что их могут мобилизовать, а затем отправить в зону боевых действий. По словам Шевченко, из 20 человек из рейсов не вернулись 17, а из-за недостатка мужчин транспортные компании стали нанимать женщин. В завершение он отметил, что те, кто не решился на побег, стараются по минимуму выходить из дома, а сам он смог сбежать, улетев в Турцию, а затем в Россию.

Британские СМИ также сообщали, что все больше украинских призывников отказываются отправляться на службу, несмотря на дефицит живой силы в армии. Так, еще до усиления мобилизации более 20 тысяч жителей Украины сбежали за границу, о чем, по их данным, говорят кадровые перестановки в областных военкомах.