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В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности

Более двух десятков человек задержаны в Иране в рамках расследования убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности
© globallookpress.com

По данным издания, среди задержанных оказались высокопоставленные офицеры разведки и военные чиновники. Газета отмечает, что масштаб расследования свидетельствует о шокирующем провале системы безопасности.

Глава политбюро ХАМАС Хания был уничтожен ночью 31 июля в Тегеране в результате ракетного удара. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». При этом представители израильской армии отказались взять на себя ответственность за этот инцидент.

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