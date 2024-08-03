В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности

Более двух десятков человек задержаны в Иране в рамках расследования убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, среди задержанных оказались высокопоставленные офицеры разведки и военные чиновники. Газета отмечает, что масштаб расследования свидетельствует о шокирующем провале системы безопасности.

Глава политбюро ХАМАС Хания был уничтожен ночью 31 июля в Тегеране в результате ракетного удара. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». При этом представители израильской армии отказались взять на себя ответственность за этот инцидент.