Итальянский писатель назвал ошибочной идею Запада о своем превосходстве

Итальянский писатель и переводчик русской классики Паоло Нори убежден, что вековую связь с Россией прерывать нельзя и невозможно, а мысль Запада о своем превосходстве несправедлива. В интервью корреспонденту ТАСС он рассказал о выходе в России его первой книги "Невероятная жизнь Федора Михайловича Достоевского. Все еще кровоточит".

"В этой книге я говорю о своей страсти, о том, какое воздействие имел на меня Достоевский. Это та литература, которая спустя 200 лет побеждает время и пространство. В ней современные ребята в Италии находят свои секреты", - поделился автор.



"Я считаю Россию частью Европы, я без России жить не могу. Идея о том, что мы на Западе лучше, не только несправедливая, это - неправда", - считает он.



"Я бы завтра поехал жить в Москву, потому что то, насколько вы [русские] способны на взаимовыручку, на какие чувства, не сравнить ни с кем", - продолжил собеседник агентства.



В России его переводят впервые, а в Италии он один из наиболее известных авторов, рассказывающих итальянцам о русской литературе и культуре. Ему принадлежат десятки переводов: от Достоевского до Ахматовой, от Лермонтова и Пушкина до Хармса, Хлебникова и Довлатова.

Нори считает, что нет и отмены русской культуры, по крайней мере в Италии. Хотя попытки были и коснулись непосредственно его, когда в одном из университетов отменили его лекции о Достоевском. Но все имело обратный эффект - он должен был прочитать 4 лекции в Милане, а прочитал 104 по всей Италии.

"И это я еще принял малую часть поступивших предложений", - рассказал Нори.



Он убежден, что интерес к русской литературе не может быть исчерпан. Он также считает, что никто не может обвиняться или чувствовать вину за то, что любит русских писателей и читает их.

"Когда я читаю или перечитываю русское произведение, как впервые роман Достоевского, который меня ранит, я чувствую, что кровь бежит по венам, и это дает мне чувствовать себя живым, дает увидеть вещи как будто в первый раз. Для меня русская литература обладает большей силой воздействия, чем любая другая: лично меня поражает, удивляет, трогает", - делится писатель.



Дальнейшие планы

После книги о Достоевском в РФ уже запланирован выход публикации писателя об Анне Ахматовой.