Ким Чен Ын назвал Южную Корею "неизменным врагом"

Лидер КНДР Ким Чен Ын опроверг информацию южнокорейских СМИ о том, что в республике в результате наводнений погибли или пропали без вести до 1 500 человек, назвав соседнюю страну "неизменным врагом". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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2 августа Ким Чен Ын посетил вертолетную часть ВВС Корейской народной армии, которая была задействована при эвакуации населения во время наводнения в городе Синыйджу и уезде Ыйджу. 28 июля лидер КНДР лично руководил работой по эвакуации и спасению соотечественников в районах с опасностью затопления. За шесть часов вертолеты эвакуировали около 4 200 человек.

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"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что сейчас ничтожные СМИ врага распространяют сфабрикованную дезинформацию о том, что в наших пострадавших районах жертвы превысят 1 000 и 1 500 человек и что во время спасательной работы, как представляется, потерпели крушение несколько вертолетов. Он отметил, что гнусные намерения сеульских элементов, которые занимаются такой интриганской пропагандой, очевидны и ясны", - указывает ЦТАК.



Ряд южнокорейских СМИ сообщали, что в результате наводнений, вызванных повышением уровня воды в реке Амноккан, число погибших и пропавших без вести достигало 1 000 - 1 500 человек. Власти Республики Корея заявляли, что КНДР понесла "существенный урон" от наводнений.

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что [этот] враг - неизменный враг, и резко раскритиковал низменное нутро и рутинные привычки отбросов из Республики Корея, которые прибегают к гнусной интриганской пропаганде, чтобы любой ценой очернить нас и исказить имидж нашей республики", - пишет ЦТАК. По его информации, лидер КНДР заявил, что страна не откажется от "укрепления обороноспособности" государства в целях ликвидации последствий стихийных бедствий и в интересах народа.



Чудо и награда

Ким Чен Ын назвал чудом, что в районе Синыйджу, "который понес наибольший ущерб от затопления из-за рекордного ливня в бассейне реки Амнок, не было ни одной человеческой жертвы". Лидер народной республики также сказал, что во время выполнения задания один вертолет сделал запланированную посадку в районе спасательной операции, но все летчики остались живы. По его словам, спасение стольких сограждан - большая заслуга, чем уничтожение вражеских истребителей.

Ким Чен Ын в качестве награды за спасательную работу лично закрепил на знамени вертолетной части орден "Свобода и независимость" I степени и присвоил ее командиру звание героя КНДР, вручив медаль "Золотая звезда" и орден Государственного знамени 1 степени.