Президент США Джо Байден внезапно вошел в самолет, который привез освобожденных в результате обмена с Россией заключенных. На это обратил внимание ветеран Военно-морского флота США, американский активист Джек Пособец соцсети X.

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Он указал, что американский лидер поднялся на борт после того, как его покинули заключенные.

Байден встретил прилетевших в США заключенных по обмену

«Он думал, что его отправили на обмен в Россию?», — предположил экс-разведчик.



Инцидент произошел накануне на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд во время церемонии встречи заключенных с участием Байдена. Президент США провел в опустевшем лайнере около двух минут.

Ранее The Daily Mail писала, что заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс объяснил желание Байдена попасть в использованный для обмена заключенных самолет. По его словам, американский лидер хотел поблагодарить экипаж.