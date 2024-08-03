Минюст США подал в суд на TikTok за сбор данных о детях

Минюст США подал в суд на социальную сеть TikTok. Об этом сообщает издание The New York Times.

Уточняется, что такое решение было принято из-за сбора персональных данных детей младше 13 лет без согласия их родителей. Как утверждают в министерстве, соцсеть позволяла детям создавать учетные записи, что является нарушением закона.

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TikTok обвиняют в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в интернете, который ограничивает отслеживание их действий онлайн. Минюст подчеркнул, что намерен «положить конец незаконным массовым вторжениям TikTok в личную жизнь детей».

При этом в самой компании отвергли обвинения министерства, заявив, что многие из них относятся к «прошлым событиям и практикам», которые не соответствуют действительности.

30 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории Европейского союза.