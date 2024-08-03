Пентагон отказался от сделки с организаторами терактов 11 сентября

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что лично рассмотрит сделку с тремя обвиняемыми в организации терактов 11 сентября 2001 года, и аннулировал достигнутое ранее без его ведома досудебное соглашение. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на распоряжение американского министра обороны.

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"Ввиду важности решения о заключении досудебного соглашения с обвиняемыми по данному делу ответственность за это решение должна лежать на мне. <...> Я отменяю три досудебных соглашения, подписанных 31 июля 2024 года", - говорится в документе, датированном вторым августа.



NYT: трое организаторов терактов 11 сентября 2001 года смогут избежать смертной казни

В четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в эфире телеканала Fox News, что администрация США до среды не была проинформирована о том, что трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года пошли на сделку со следствием.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне, что предполагаемый главный организатор терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед и двое его сообщников согласились признать вину в обмен на замену смертной казни пожизненным заключением. Все трое содержатся в тюрьме на американской базе Гуантанамо на Кубе.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.