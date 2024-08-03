Зеленский: Скорейшее завершение конфликта является главной потребностью Украины
Ключевая потребность Украины заключается в том, чтобы конфликт с Россией завершился как можно скорее, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
В видеообращении Зеленский отметил, что МИД и сотрудники его офиса доложили ему о необходимости держать Украину в фокусе мирового внимания, добиваться наращивания поддержки, а также о главной потребности – «как можно быстрее и справедливо закончить этот конфликт», передает телеканал «360».
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