Ключевая потребность Украины заключается в том, чтобы конфликт с Россией завершился как можно скорее, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

В видеообращении Зеленский отметил, что МИД и сотрудники его офиса доложили ему о необходимости держать Украину в фокусе мирового внимания, добиваться наращивания поддержки, а также о главной потребности – «как можно быстрее и справедливо закончить этот конфликт», передает телеканал «360».

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