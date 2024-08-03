Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро

Законодатели США и Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов. Об этом сообщается на сайте Конгресса Соединенных Штатов.

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В заявлении отмечается, что правительства ЕС и США следят за ситуацией в Венесуэле. Они считают официальные результаты выборов в стране сфабрикованными, у законодателей есть достаточно доказательств в пользу утверждений о победе оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса.

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До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США признали оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутию победителем на президентских выборах и призвали к «мирному переходу власти» в Венесуэле.

28 июня в Венесуэле вспыхнули массовые протесты после объявления результатов выборов главы государства. За высший политический пост в стране боролись 10 человек, при этом основными кандидатами считались Николас Мадуро и претендент от правых партий Эдмундо Гонсалес.

Ранее в Венесуэле заявили о полном подавлении протестов после выборов.