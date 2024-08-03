В ВОЗ предупредили о распространении в мире опасной супербактерии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о быстром темпе распространения устойчивой к антибиотикам бактерии — гипервирулентной клебсиеллы (Klebsiella pneumoniae). Об этом сообщается на официальном сайте ВОЗ.

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Данная бактерия вызывает пневмонию, менингит, болезни мочевыводящих путей и другие заболевания, однако ее гипервирулентный штамм представляет еще большую опасность. Он может угрожать даже людям, не страдающим заболеваниями иммунной системы.

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Клебсиелла также имеет устойчивость к ампициллину, а позже приобрела защиту от других антибиотиков. В ВОЗ сообщили об обнаружении данной бактерии в 16 странах мира, среди которых США, Китай, Великобритания, Канада, Япония, Индия и Иран. В 12 из стран также нашли штамм бактерии ST23, который может противостоять всем бета-лактамным антибиотикам, включая карбапенемы.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть переносчиками устойчивых к антибиотикам супербактерий. К такому выводу пришло издание Telegraaf, обратившее внимание на связь между лечением украинских солдат в Нидерландах и ростом количества мультирезистентных бактерий в стране.