Опрос: Трамп опережает Харрис на пять процентных пунктов

Республиканец Дональд Трамп на пять процентных пунктов опережает вице-президента США Камалу Харрис в рейтинге избирателей, согласно результатам последнего соцопроса Rasmussen Reports. По данным исследования, на ноябрьских выборах 49% респондентов проголосовали бы за Трампа, а 44% — за Харрис. Отмечается, что неделю назад этот разрыв составлял семь процентных пунктов. По словам экспертов, Трамп лидирует в рейтингах, поскольку ситуация в президентской гонке стабилизировалась, однако основные события предвыборной борьбы ещё впереди. Также аналитики отмечают, что, хотя Харрис выглядит более выигрышно на фоне Байдена, это не гарантирует ей победы над миллиардером на выборах.

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Племянник Трампа поддержал Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает в рейтингах избирателей вице-президента Камалу Харрис на пять процентных пунктов. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого агентством Rasmussen Reports.

Согласно результатам исследования, 49% респондентов заявили, что проголосовали бы за Трампа, а 44% — за Харрис. Ещё 4% собираются отдать голоса за другого кандидата, 2% не определились. Опрос проводился 24—25 и 28—31 июля среди 2163 граждан США, которые заявили о намерении голосовать на президентских выборах.

Как отмечают в Rasmussen Reports, в предыдущем опросе агентства от 22—24 июля Трамп опережал Харрис на семь процентных пунктов — 50% против 43%.

Без «багажа»

Ранее кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс признал, что выход из гонки Джо Байдена и его замена Камалой Харрис осложнили ситуацию для его партии. Об этом сообщила газета The Washington Post, опубликовавшая выдержки из его разговора со спонсорами на мероприятии в штате Миннесота.

«Для всех нас это в какой-то степени стало политическим ударом исподтишка» — так Вэнс прокомментировал замену Байдена Харрис.



Он добавил, что действующий вице-президент является менее проблемным кандидатом, чем глава государства.

«Плохая новость в том, что у Камалы Харрис нет того же багажа, что у Джо Байдена, поскольку, что бы мы ни говорили, Камала Харрис намного моложе. И конечно, Камала Харрис не страдает от тех же проблем, что Джо Байден», — пояснил политик.



Газета отмечает, что в своих публичных заявлениях Трамп и его команда настаивают на том, что замена Байдена Камалой Харрис не изменит хода гонки, так как вице-президент тоже несёт ответственность за действия Белого дома, которые вызывают недовольство граждан.

Напомним, что некоторые демократы, в том числе влиятельные члены конгресса, на протяжении июля призывали Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов. Причиной стало его крайне неудачное выступление на первых теледебатах с Дональдом Трампом, на которых хозяин Белого дома выглядел старым, немощным и не мог внятно отвечать на вопросы.

Однако Байден отверг критику и призвал демократов бросить ему вызов на предстоящем национальном съезде партии, где должна была утверждаться его кандидатура. Он продолжал избирательную кампанию вплоть до 17 июля, когда после сообщений о заболевании коронавирусом убыл в свою резиденцию в штате Делавэр.

21 июля, после нескольких дней отсутствия Байдена на публике, в официальном аккаунте президента США в соцсети X появилось письмо от его имени, в котором говорилось, что он снимает свою кандидатуру с выборов и не будет баллотироваться на второй срок. Позднее в телеобращении к нации он поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве претендента на высший государственный пост.

Харрис ещё официально не утверждена кандидатом от Демпартии США. Ранее в национальном комитете партии сообщали, что голосование по этому вопросу может быть проведено до 7 августа в онлайн-формате. Газета The New York Times подчёркивала, что в таком случае съезд Демпартии, который должен пройти 19—22 августа в Чикаго, превратится в церемониальное мероприятие. Ранее СМИ сообщили, что Харрис уже заручилась поддержкой достаточного количества партийных делегатов для утверждения её кандидатуры.

Стоит добавить, что в первом опросе после выхода Байдена из гонки, проведённом фирмой Ipsos и агентством Reuters, Харрис опередила Трампа с 44% против 42%. А последовавший за этим опрос The Wall Street Journal показал лидерство Трампа (49% против 47%).

Общие настроение

Как отметил политолог Александр Асафов, сейчас рейтинги Трампа и Харрис стабилизировались, однако главные события предвыборной гонки, которые могут значимо на них повлиять, ещё впереди.

«Рейтинги пока что отражают общие настроения по отношению к кандидатам. Произойдёт ещё ряд событий: национальный съезд Демпартии США, новые президентские дебаты и другие. Сейчас Трамп оказался впереди за счёт оптимизма его ядерного электората, однако борьба далеко не окончена», — рассказал эксперт.



В свою очередь, рейтинги Камалы Харрис первоначально выросли из-за выгодного сравнения вице-президента с «немощным Джо Байденом», отметил Асафов.

«Джей Ди Вэнс достаточно ёмко оценил это в своём высказывании. Условно молодая Харрис гораздо более выгодно смотрится на фоне совсем старого Байдена. Это очевидно. Однако стоит учитывать, что значительная часть демократического электората в США будет голосовать не столько за Камалу Харрис, сколько против Дональда Трампа», — подчеркнул политолог.



Александр Асафов добавил, что президентская гонка в США уже отметилась несколькими необычными событиями, которые повлияли на рейтинги кандидатов.

«Например, неудавшееся покушение на Трампа. Такие события, безусловно, будут влиять на рейтинги политиков. Камале Харрис, в свою очередь, очков добавил вчерашний обмен заключёнными между Россией и США: она под камеры встречала пассажиров у трапа вместе с Джо Байденом», — пояснил собеседник RT.



Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с RT отметил, что, согласно большинству соцопросов, Трамп не терял электорального преимущества.

«Если посмотреть на общие агрегаторы опросов и статистических данных, то Дональд Трамп в них как обходил Джо Байдена все последние месяцы, так обходит и Камалу Харрис. Не было ни одного периода, чтобы он значимо уступал демократам как минимум с мая. Другое дело, что Харрис удалось подсократить отрыв от Трампа», — сказал эксперт.



В августе пройдёт национальный съезд Демпартии США, и если на нём Харрис выберет себе сильного кандидата в вице-президенты, то она, возможно, ещё больше сократит отставание и приблизится к Трампу вплотную, считает Дудаков.