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Госдеп расстался с одним из борцов с Россией

Госдеп покинула заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Госдеп расстался с одним из борцов с Россией
© state.gov

Как рассказал госсекретарь Энтони Блинкен, Аллен в том числе боролась с Россией в информационном пространстве, передает РИА Новости.

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Аллен работала в администрации Джо Байдена три года. Всего за свою карьеру занимала четыре различных должности в структуре Госдепа.

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