В Британии призвали немедленно созвать парламент из-за беспорядков

Британский депутат и кандидат на пост лидера оппозиционной Консервативной партии Прити Пател призвала созвать парламент из-за массовых беспорядков после нападения с ножом на детей в Саутпорте. Об этом она написала в социальной сети X.

По ее словам, пришел момент «солидарности на национальном уровне» и единого выступления с осуждением.

«Мы либо верим в верховенство закона, либо нет», — заявила она.



Депутат также назвала насильственные протесты в британских городах неприемлемым.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. В результате нападения не стало трех детей в возрасте от 6 до 9 лет. Трагедия привела к массовым беспорядкам в городе. Возмущенные жители устроили акцию протеста возле местной мечети на фоне слухов, что преступник — мусульманин, однако в полиции это опровергли.