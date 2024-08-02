США пригрозили лишить Нетаньяху поддержки

Американский президент Джо Байден в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил, что Тель-Авив рискует остаться без помощи Белого дома, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников. Возможной причиной для прекращения поддержки станет новый шаг Израиля к эскалации.

Администрация Байдена поставила соглашение о заложниках и прекращении огня между Израилем и ХАМАС в центр всей своей стратегии на Ближнем Востоке. Байден лично участвует в усилиях по достижению соглашения и считает это ключевым элементом своей программы на оставшиеся шесть месяцев пребывания у власти, — говорится в статье.



Как утверждают американские чиновники, Байден выразил недовольство убийством руководителя политбюро ХАМАС Исмаиля Хании в Тегеране. Авторы статьи напомнили, что атака на него была совершена всего через неделю после встречи в Вашингтоне президента США и премьера Израиля, на которой обсуждались усилия по прекращению огня.

Нетаньяху заявил, что Израиль будет защищать себя "любыми средствами"

Байден также предупредил Нетаньяху , что в случае повторной эскалации конфликта ему не следует рассчитывать на помощь США. <...> Белый дом отказался от комментариев, — пишет Axios.



Ранее Байден созвонился с Нетаньяху и обсудил возможность развертывания американских войск для поддержки Тель-Авива. Отмечается, что американский лидер также подтвердил готовность Вашингтона помогать Израилю защищаться от ХАМАС, Ирана и их союзников.