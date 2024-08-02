Руководство США обманывает президента Украины Владимира Зеленского, обещая ему дальнейшую поддержку. Об этом пишет турецкая газета Milliyet.

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Как утверждает издание, подобные заявления американских властей являются лишь «предвыборными инвестициями».

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«Первым на эту удочку может попасться Зеленский», — говорится в материале.



По словам авторов статьи, сейчас ситуация на поле боя складывается в пользу России, у которой с каждым днем становится все больше оружия и военной техники. Они указывают, что российские войска уничтожают переданные Украине американские ракетные зенитные комплексы (ЗРК) Patriot «один за другим». Та же участь ждет и истребители F-16, убеждены авторы.