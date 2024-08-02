В Казахстане зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8

Сеть сейсмических станций Казахстана 2 августа в 23:15 (21:15 мск) зарегистрировала землетрясение в Восточно-Казахстанской области магнитудой 5,8. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"Эпицентр расположен в 859 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана (Восточно-Казахстанская область). Энергетический класс землетрясения 12.6. Магнитуда - 5,8", - говорится в сообщении.



По данным сейсмологов, землетрясение ощущалось силой два-три балла в Усть-Каменогорске. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.