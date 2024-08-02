Суд вынесет приговор Хантеру Байдену по делу о хранении оружия

Суд штата Делавэр вынесет приговор по делу о нарушениях при хранении оружия сыном президента США Хантером Байденом 13 ноября. Об этом говорится в постановлении, обнародованном в электронной базе суда.

В июне присяжные признали Хантера Байдена виновным по всем обвинениям. Как сообщала телекомпания CNN, ему может грозить до 25 лет лишения свободы. "Вынесение приговора по данному делу запланировано на среду, 13 ноября 2024 года", - указывается в постановлении.

Хантер Байден был признан виновным по всем трем пунктам обвинения, которое было выдвинуто Министерством юстиции США. Расследование в отношении сына президента по делу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период он принимал наркотики и при этом владел револьвером.

Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или держат у себя наркотические вещества. В сентябре 2023 года большое жюри суда в штате Делавэр утвердило предъявленные Хантеру Байдену прокуратурой обвинения в трех правонарушениях, имеющих отношение к владению оружием. Два правонарушения связаны с тем, что в 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra он в письменной форме соврал, что не принимает наркотики. Третье связано с нарушением закона, который запрещает наркозависимым владеть огнестрельным оружием.

6 июня президент Байден в интервью телекомпании ABC исключил помилование сына Хантера, если того признают виновным по итогам разбирательства в окружном суде штата Делавэр.