Секретная служба рассказала новые подробности покушения на Трампа

Секретная служба США почти за полчаса до покушения на республиканца Дональда Трампа на митинге в Батлере (штат Пенсильвания) получила данные о подозрительном человеке на крыше располагающегося неподалеку здания. Об этом заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональд Роу.

По его словам, в 17:45 сотрудники местных правоохранительных органов сообщили главе группы снайперов Секретной службы о "подозрительном человеке" на крыше располагающегося неподалеку здания и прислали две его фотографии. В 17:53 глава группы снайперов Секретной службы уведомил о нем своих подчиненных.

При этом, по заверению Роу, ни сотрудники Секретной службы, ни представители личной охраны Трампа "не знали о наличии [у преступника] огнестрельного оружия" до тех пор, пока он не открыл стрельбу в 18:11.

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Секретная служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года эта спецслужба, которая имеет статус федерального правоохранительного органа, входила в структуру Минфина США. Объяснялось это тем, что она была основана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты США, однако впоследствии ее функции значительно расширились.