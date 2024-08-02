В Латвии задержали подростков, у которых нашли флаг с надписью «Мы русские, с нами Бог»

В Латвии задержали молодых людей, подозреваемых в нападениях на курьеров по доставке еды, и нашли у них неонацистскую и имперскую символику. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-центр Госполиции.

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Правоохранители расследуют дело об атаках на доставщиков в Рижском регионе. По данным властей, в связи с инцидентами задержаны семеро юношей, родившихся в 2005, 2006, 2008, 2009 и 2010 годах. Пятеро человек уже находятся под арестом. Все они являются представителями субкультуры скинхедов, а также сторонниками правой идеологии, которые представляют и поддерживают идеи неонацизма.

Сообщается, что при обыске у задержанных нашли флаг с надписью: «Мы русские, с нами Бог». Следователи считают, что они причастны к нападениям на курьеров отличной от своей этнической принадлежности. За действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.