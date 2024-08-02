В Венесуэле подвели итоги резонансных выборов президента страны

Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы завершил обработку 96,87% протоколов по итогам выборов президента и подтвердил победу действующего главы государства Николаса Мадуро. Об этом сообщил председатель органа Элвис Аморосо.

"Кандидат Николас Мадуро Моро получил 6 408 855 голосов, что составляет 51,95%. Эдмундо Гонсалес - 5 326 104 голоса, что составляет 43,18%", - сказал он на пресс-конференции. Явка составила 59,97%.



28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. В этот же день НИС опубликовал данные подсчета голосов после обработки 80% протоколов, согласно которым Мадуро поддержали 5 150 092 гражданина (51,2% проголосовавших), Гонсалеса - 4 445 978 человек (44,2%).

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Один из лидеров венесуэльской оппозиции Корина Мачадо после оглашения этих результатов заявила, что команда Гонсалеса не признает его поражение на выборах.