В США выразили надежду на шаги Запада к миру на Украине

Крупный обмен заключенными между Россией и США дает основания рассуждать о возможности начала движения Запада к миру на Украине. Такое мнение высказал ТАСС бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

"Насколько мне известно, президент [России Владимир] Путин всегда выступал за такие обмены заключенными. Возможно, так действовали и другие причастные лица. Наконец согласились и Соединенные Штаты", - заявил отставной американский чиновник. "Должен верить, в действительности, хочу верить, что руководство Украины тащит нас (американскую сторону - прим. ТАСС) и Брюссель "к алтарю", несмотря на то, что мы визжим и брыкаемся, по такого рода вопросам, включая - и это самое важное - прекращение огня и мирные переговоры <...>. Надеюсь, мы (Запад - прим. ТАСС) все же двинемся в этом направлении", - сказал Уилкерсон. "Между тем нынешний масштабный обмен заключенными давно назрел. Такие события регулярно имели место в годы холодной войны и проходили тогда как по маслу. Это уже после завершения той сумеречной борьбы мы, американцы, стали тупоголовыми и повлияли таким же образом на многих своих европейских союзников", - добавил Уилкерсон.



Службе в Вооруженных силах (ВС) США он отдал более 30 лет. Участвовал в войне во Вьетнаме, а затем занимал ответственные должности в структурах Пентагона и американском внешнеполитическом ведомстве. В 1989-1993 годах Уилкерсон был специальным советником генерала Пауэлла, когда тот являлся председателем Комитета начальников штабов ВС США. В 2002-2005 годах Уилкерсон возглавлял аппарат Пауэлла, занимавшего тогда пост шефа американской дипломатии. Впоследствии Уилкерсон преподавал в престижных высших учебных заведениях США.