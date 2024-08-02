Харрис набрала необходимые голоса для выдвижения в президенты США

По итогам онлайн-выборов вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии, чтобы официально стать кандидатом на пост президента страны, сообщил в письменном заявлении председатель Национального комитета партии (НКДП) Джейми Харрисон.

© AP/ТАСС

"Я с гордостью подтверждаю, что вице-президент Харрис набрала свыше большинства голосов всех делегатов съезда и станет кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник", – приводит ТАСС цитату из документа.



Нынешний глава государства Джо Байден отказался от переизбрания на пост главы государства в конце июля. После этого он предложил Харрис в качестве своей замены. Политик отметил, что намерен поддерживать ее во время предвыборной кампании.

Трамп назвал возможную причину начала третьей мировой войны

Позже Харрис официально заявила, что намерена участвовать в выборах на пост президента от Демократической партии. Политик опубликовала агитационное видео и призвала граждан США финансировать ее предвыборную кампанию.