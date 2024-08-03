Мадуро: Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС в сфере нефти и газа

Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС по месторождениям нефти и газа, сообщил президент страны Николас Мадуро.

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По его словам, у БРИКС есть портфолио возможностей в торговле, и Венесуэла готова там быть.

«БРИКС — это огромный рынок для национальных производителей. Поэтому мы упорно призываем экспортёров Венесуэлы. Мы сделали ставку на БРИКС», — цитирует Мадуро РИА Новости.



Ранее сообщалось, что Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС в России.

Также Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС.