Мадуро: Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС в сфере нефти и газа
Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС по месторождениям нефти и газа, сообщил президент страны Николас Мадуро.
По его словам, у БРИКС есть портфолио возможностей в торговле, и Венесуэла готова там быть.
«БРИКС — это огромный рынок для национальных производителей. Поэтому мы упорно призываем экспортёров Венесуэлы. Мы сделали ставку на БРИКС», — цитирует Мадуро РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС в России.
Также Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС.