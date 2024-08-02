Киргизия выступила с резкой критикой в адрес России из-за мигрантов

Киргизия рассчитывает, что возможные ограничения на работу для трудовых мигрантов, которые сейчас обсуждаются в Госдуме РФ, не коснуться ее граждан, заявил вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов. С критикой в адрес России он выступил в соцсети Х.

Мы исходим из того, что обсуждаемые в Государственной Думе РФ поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызской Республики,— сказано в публикации.



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Он добавил, в случае какой либо другой интерпретации и приравнивания киргизов к мигрантам из третьих стран властям будет очень сложно обосновывать народу смысл участия в ЕАЭС.