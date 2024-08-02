Лукашенко поручил разобраться с задержанием четырех граждан Латвии в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил выяснить обстоятельства задержания в республике четырех граждан Латвии, которые приезжали на музыкальный фестиваль в Витебскую область.

"Все взвыли: "Вот, он установил безвизовый режим, чтобы наших людей арестовывать". Конечно, меня это беспокоит, поручил разобраться", - сказал Лукашенко в ходе поездки в Гомельскую область, его слова приводит агентство БелТА.



Как отмечает агентство, у них обнаружили наркотические средства, после чего их задержали для выяснения обстоятельств.

"Вы думайте, куда вы едете: у нас наркота неприемлема. И то: не посадили их, как обычно, а отпустили, - сказал Лукашенко. - Они в гостинице поселились, экспертизу мы заказали, чтобы показать, что это за наркотик. Марихуана. Ну куда вы везете? И кричат, что мы их обидели. Мы никого не обидим, особенно гостей, но наркотики нам не возите".



Президент отметил, что белорусы готовы принимать гостей.

"Приезжайте к нам - мы вам тут сто граммов нальем, но без наркотиков. Мы с ними по-человечески. Я даже удивился, что наша милиция с ними так возится. Привели в райотдел, они плакаться, отказываться начали, а потом говорят: "На этой машине ездили те, кто курил эти наркотики", - рассказал Лукашенко. - Так что вы на этой машине к нам приехали и там наркоты куча? Поселили в гостиницу и ведут расследование. А они еще на нас обижаются".



Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали четырех молодых людей из Латвии Они приехали на музыкальный фестиваль, который проходил 26-28 июля в Браславе Витебской области, недалеко от границы с Латвией.

В середине июля Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан 35 европейских стран.