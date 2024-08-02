Трамп заявил о контакте Харрис с Путиным за три дня до начала СВО

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вице-президент страны Камала Харрис контактировала с президентом России Владимиром Путиным за три дня до начала СВО. Об этом он заявил в интервью для телеканала Fox News.

По словам Трампа, Харрис специально отправили на переговоры с Путиным, чтобы не допустить конфликта с Украиной. При этом бывший президент США добавил, что «при нем бы такого не произошло».

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«Ее отправляли повидаться с Путиным, чтобы не было захода на Украину. При мне такого бы не случилось. Он вошел через три дня. Вот, что происходит», — заявил он.



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