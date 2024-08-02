В США расследуют сделку администрации Байдена с обвиняемыми в терактах 11 сентября

Комитет по надзору Палаты представителей и Конгресс США проведут расследование сделки администрации президента США Джо Байдена об отказе от смертного приговора трем обвиняемым в терактах 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

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«То, что должностные лица Белого дома и вы, как президент и главнокомандующий, попытаетесь дистанцировать свою администрацию от этого решения, понятно, учитывая, насколько оно абсурдно, но это далеко не правдоподобно и неуместно», — приводит издание текст председателя комитета Джеймса Комера американскому лидеру.



В свою очередь в Совете безопасности Белого дома подчеркнули, что глава государства «не играл никакой роли в переговорах» и данная ситуация проходит мимо него.

12 сентября 2023 года Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября 2001 года. На несоответствие слов политика реальности указал нацкомитет Республиканской партии. Отмечается, что Байден 12 сентября 2001 года был в Вашингтоне на сессии сената. Также во лжи американского лидера обвинил популярный блогер Бенни Джонсон.