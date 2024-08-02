$85.70-0.0892.83-0.02
Почта

Трамп заявил, что Китай не желает его победы на выборах

Власти Китая желают, чтобы новым президентом США стала представительница Демократической партии Камала Харрис.

Трамп заявил, что Китай не желает его победы на выборах
© Nsn.fm

Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

По его словам, это связано с тем, что он, в отличие от Харрис, понимает Китай и в Пекине об этом знают. Трамп также напомнил, что когда был президентом, то смог добиться от китайский властей миллиардных выплат в пользу США.

«Они хотят и дальше потрошить Америку, а со мной у них это не получится... Они хотели бы видеть в Белом доме кого угодно, кроме меня», - заключил политик.

Ранее Трамп заявил, что откажется от поста президента США в случае проблем со здоровьем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В мире
Дональд Трамп
Демократическая партия США
Республиканская партия США