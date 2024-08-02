В Нидерландах отметили рост устойчивых к антибиотикам бактерий и выразили опасение, что проходящие лечение в местных больницах украинские военные могут стать их переносчиками. Об этом пишет газета De Telegraaf. Lenta.ru

«Нидерланды борются с растущим количеством мультирезистентных бактерий», — сообщило издание. RT на русском

29 июля стало известно, что Киев подвергся атаке Covid-19, число летальных исходов с начала 2024 года составляет 52 человека. Заболеваемость коронавирусом в украинской столице в июле выросла в 4,5 раза по сравнению с июнем и составила 900 случаев, в больницах 73 человека. Отмечается, что в среднем в больницы попадают около 20 человек в сутки. Газета.Ru