Трамп назвал возможную причину начала третьей мировой войны

Третья мировая война может начаться из-за некомпетентности администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

"Я обеспокоен тем, что люди, которые у нас на посту, крайне некомпетентны. Я обеспокоен [возможностью начала] третьей мировой войны, пока я не попаду туда (Трамп имеет в виду победу на предстоящих президентских выборах в США - прим. ТАСС).



Тогда у нас не будет третьей мировой войны", - сказал политик на просьбу прокомментировать публикацию газеты The New York Times, что верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи в среду утром отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на ликвидацию главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.

Трамп рассказал об отстранении Байдена в результате переворота

По словам Трампа, Хаменеи "не уважает Байдена".