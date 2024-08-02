Эстония планирует выдавать ВНЖ украинцам с просроченным паспортом

Эстония будет выдавать вид на жительство (ВНЖ) украинцам, даже если у них просрочен паспорт из-за необновленния военно-учетных данных, передает ERR.

«Вид на жительство связан не с паспортом, а с человеком. Если у человека есть право жить в Эстонии, то продлевать свой вид на жительство можно», — сообщил глава отдела миграционной политики МВД республики Янек Мяги.



Издание отмечает, что украинское посольство в Эстонии недовольно подобным решением, поскольку обновить свой просроченный паспорт украинцы могут только если предоставят военно-учетные данные.

«Как государство Украина обязана знать, кто где находится и какой мобилизационный ресурс у нас есть», — заявил посол Украины в Эстонии Максим Кононенко.



Ранее стало известно, что Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с РФ вместо действовавшего раньше выборочного. По словам министра иностранных дел страны Маргуса Цахны, принятое решение связано с намерением не допустить обхода антироссийских санкций.