Трамп: Россия заключила феноменальную сделку по обмену заключенными

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия провела «отличную» для себя сделку по обмену заключенными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Трампа для Fox Business.

© Zuma / TASS

По словам Трампа, он не будет критиковать действия России в рамках этой сделки, потому что она прошла хорошо. Он также отметил, что рад возвращению американских заключенных домой.

Захарова назвала обмен заключенными битвой самообладаний

«Они заключили отличную сделку. Русские заключили отличную сделку. Я не собираюсь критиковать их, потому что хорошо, что они (американские заключенные — прим. ред.) дома, но они (российские власти — прим. ред.) заключили феноменальную сделку», — заявил он.



Отметим, что ранее Трамп все же выступил с критикой в адрес сделки по обмену заключенными, однако объектом его недовольства стали действия Белого дома.