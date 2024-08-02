Трамп рассказал об отстранении Байдена в результате переворота

Действующего президента США Джо Байдена отстранили от выборов в результате переворота внутри Демократической партии. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Lenta.ru

По его словам, Байден на протяжении года вел свою предвыборную кампанию и выиграл ее. «У него было 14 млн голосов, - указал Трамп. - А они его выкинули». «Это был переворот для свержения президента, подумайте, - подчеркнул экс-президент США. - Они сказали, либо сейчас уходи, либо мы сделаем это сложным путем». Российская газета

Ранее губернатор штата Северная Дакота Даг Бергум заявил, что Россия согласилась на обмен заключенными с рядом стран Запада, поскольку в Москве якобы считают, что Трамп победит на выборах в ноябре. Газета.Ru