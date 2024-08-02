Саакашвили повторно арестовали

Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, несмотря на то, что он уже находится в заключении в связи с другими делами. Об этом сообщил на заседании судья Михаил Джинджилия, чьи слова приводит ТАСС.

© Газета.Ru

«Суд, посовещавшись, постановил удовлетворить ходатайство стороны обвинения. Соответственно, Михаилу Саакашвили в качестве меры пресечения присудить заключение и начать отсчет срока заключения с момента объявления приговора», — сказал Джинджилия.



В суде отметили, что при вынесении приговора Саакашвили учитывалось, что дело будет пересмотрено с самого начала. По словам Джинджилии, есть вероятность оказания давления на свидетелей или уничтожения улик, а также возможность совершения новых правонарушений.

До этого первый вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский заявил, что Тбилиси не намерен передавать экс-президента Саакашвили, который является гражданином Украины, Киеву.