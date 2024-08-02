Пока вы не уснули: требование Путина по обмену россиян и предостережение Медведева Молдавии

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Сенатор Савельев задержан на выходе из здания Совфеда

Сенатора Дмитрия Савельева задержали по делу об убийстве на выходе с заседания в Совете Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

Генпрокурор Игорь Краснов попросил верхнюю палату парламента лишить Савельева неприкосновенности в связи с установлением его причастности к организации убийства. Тимченко рассказал, что Совфед удовлетворил это требование. Решение было принято в закрытой части заседания, после того как председатель СФ Валентина Матвиенко выступила с речью и подвела итоги весенней сессии.

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Медведев предостерег Молдавию от повторения пути Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Молдавию от повторения пути Украины. В публикации на своей странице во «ВКонтакте» он обратил внимание на заявление спикера молдавского парламента Игоря Гросу о планах признать голод 1946-47 годов геноцидом.

Медведев отметил, что для того, чтобы так «издеваться над историей и здравым смыслом», нужно быть лицемером. Зампред обратил внимание, что экономика СССР после окончания Второй мировой Войны находилась в тяжелом состоянии: численность трудоспособного мужского населения упала до уровня 1931 года, а валовая продукция сельского хозяйства сократилась на 409%. Кроме того, в ряде регионов европейской части СССР наблюдалась сильная засуха, а на востоке — затяжные дожди. В результате урожай зерновых в 1947 году упал на 20 млн тонн по сравнению с 1940 годом.

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Песков раскрыл важное для освобождения россиян жесткое требование Путина

Освободить россиян помогло жесткое требование президента России Владимира Путина обменивать, а не выдавать осужденных американцев. Это требование раскрыл пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Жесткая позиция все-таки дала свои результаты, и наши люди вернулись на свою родину благодаря такой позиции», — сказал официальный представитель Кремля.



Песков также отметил, что судьба находящихся в заключении в США россиян является предметом постоянной озабоченности для Москвы.

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В Госдуме заговорили о скорой блокировке Google

Google в России скоро будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android, заявил депутат Госдумы Алексей Диденко.

По его словам, которые приводит RuNews24.ru, произойдет это не по инициативе российской стороны.

«Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован IOS, и это произойдет не по нашей инициативе», — говорит он.



Ранее глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предупреждал о резком падении скорости YouTube. Он уточнил, что российские дата-центры, которые сотрудничали с Google, в ближайшее время могут перестать работать по серым схемам. Однако планов о полной блокировке ресурса на территории России Александр Хинштейн не подтвердил.

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Украина вышла из соглашения о правительственной связи с Россией

Украинское правительство прекратило действие соглашений с Россией и Белоруссией о сотрудничестве в области правительственной связи. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области правительственной связи <…> Прекращено действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области правительственной связи», - говорится в сообщении.



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В Турции заблокировали Instagram*

На территории Турции заблокировали доступ к Instagram*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет по информационным технологиям и связи страны.

Блокировка началась утром в пятницу, 2 августа. Сейчас соцсеть недоступна как с мобильных устройств, так и с компьютеров. Совет не пояснил причину своего решения и длительность ограничения доступа к ресурсу.

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Названы последствия удара ВС РФ по Одессе

В Одессе в районе поселка Котовского уничтожены две системы ПВО. Предположительно, речь идет о комплексе Patriot, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

«Одесское сопротивление сообщает о уничтожении двух систем ПВО Patriot. В районе обеда жители слышали серию взрывов, с повторной детонацией», — сказал он.



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Мужчина совершил попытку самоподжога в МФЦ в Москве

Мужчина поджог себя в здании МФЦ на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

По информации канала, акт самосожжения устроил 50-летний мужчина. Возгорание удалось быстро потушить — он отделался ожогами головы и шеи. Пострадавшего госпитализировали.

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В США обвинили Россию в скандале с трансгендером на Олимпиаде

Давний конфликт между Международной боксерской ассоциацией (IBA), которую возглавляет выходец из России Умар Кремлев, и Международным олимпийским комитетом (МОК) мог послужить причиной скандала с итальянской боксершей Анджелой Карини и алжирским трансгендером Иман Хелиф, пишет журналист USA Today Дэн Уолкен.

IBA утверждает, что Хелиф и тайваньский боксер Линь Юйтин, который также допущен на женские соревнования по боксу на Олимпиаде, не прошли «тесты на гендерную пригодность» на чемпионате мира 2023 года, указывает Уолкен в своей статье. При этом неизвестно, что это были за тесты, и нет никаких указаний, что «это как-то связано с трансгендеризмом», пишет он. МОК же утверждает, что они имеют право участвовать в соревнованиях.

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Сын Джигарханяна получил пулевое ранение в США

© Соцсети

Сын Армена Джигарханяна Степан рассказал, что получил пулевое ранение в Лас-Вегасе. Как сообщает «МК», в мужчину выстрелили дважды из отъезжающей машины.

По словам Степана, первая пуля пролетела мимо, а вторая попала ему в голову по касательной. Теперь его ждет процесс реабилитации.

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